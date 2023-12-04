По всей территории Узбекистана в первую половину недели сохранится сухая и очень тёплая погода с преобладающей дневной температурой +15…+20 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет.

Во второй половине недели погода начнёт меняться. Ожидается увеличение облачности, температурный фон будет снижаться, и к пятнице, 8 декабря, температура воздуха понизится ночью до 0…+5 градусов, днём — до +7…+12, по северу ночью — до −2…−7 градусов, днём — до 0…-5.

В Ташкенте: 4−8 декабря переменная облачность, преобладание погоды без осадков. Температура 4−6 декабря ночью будет в пределах +3…+8 градусов, днём — +15…+20, 7−8 декабря ожидается понижение ночью до 0…+5, днём — до +7…+12 градусов.

В субботу и воскресенье температура воздуха понизится ещё на 2−3 градуса, но основное похолодание ожидает жителей Узбекистана в начале следующей недели.