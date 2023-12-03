В эти выходные столичная арт-галерея Xamar по концентрации волшебства в воздухе может соперничать с мастерской Санта-Клауса из известного диснеевского мультфильма 1932 года или похожей по сюжету новогодней сказки. Здесь во второй раз за год проходит фестиваль коллекционных кукол и авторской игрушки «Кукольный дом». Организовали его, как и в прошлый раз, известные столичные кукольницы Оксана Середюк и Ольга Томлинг.





«В городе начинаются предновогодние ярмарки, и мы решили быть первыми, открыть сезон приятной суеты, праздничного настроения. Нам кажется, что в свете событий, которые происходят в мире, именно рукотворные куклы, которые ассоциируются с детством, и добрые эмоции способны вернуть людям веру в хорошее, светлое», — говорит Оксана Середюк.





Главная тема фестиваля — зима, приближающийся Новый год и ощущение чуда. Вызывают последнее очаровательные куклы и мягкие игрушки, которые к фестивалю создали ташкентские мастерицы.

Всего участниц 23, и все они работают в разных техниках: вязание, шитьё, лепка, папье-маше, скульптурная моделировка и другие, включая смешанные. Отсюда и разнообразие материалов — в создании кукол и игрушек использовались натуральные ткани, вата, шерсть, силикон, глина: от обычной до полимерной.





По словам Ольги Томлинг, основным условием для участия было подготовить к фестивалю новые коллекции. Для этого мастерицам отвели два месяца.

Ильмире Гатиятуллиной этого времени оказалось достаточно, чтобы сделать из пенопласта, синтепона и специальной «кукольной» полимерной глины своих первых Дедов Морозов. Бороду и усы выполнила из искусственного меха, а шубы — из винтажного плюша морозного-голубого и сиреневого цвета. Следом за зимними волшебниками появилась настольная ёлочка в форме конуса, которую мастерица собрала из грецких орехов, шишек, хлопковых коробочек, пластмассовых шаров и мандаринов.





Кроме новогодних символов, на фестиваль кукольница привезла авторские игрушки — вязаных мишек, котиков, зайцев, лисят, сов, гусей и других милых зверюшек в нарядных свитерах, платьях и костюмах.

«Люблю каждую свою игрушку. Стараюсь их вязать так, чтобы они были подвижными: голова поворачивалась, ручки двигались и хвостики. Одежда — отдельная история. Всё съёмное, на подкладе. Мои игрушки и как интерьерные хорошо смотрятся, и играть ими можно. Они безопасные и интересные», — рассказывает Ильмира Гатиятуллина.





Среди кукол и игрушек на фестивале больше всего символов Нового года: Дедов Морозов, Снегурочек, эльфов, гномов, снеговиков и драконов — именно они станут покровителями 2024 года, согласно восточному календарю. Есть и новогодние интерьерные композиции.

Живым интересом у посетителей пользуются ёлочные игрушки из ваты. Украшения под старину создают ташкентские мастерицы Лилия Ишмухаметова, Ирина Пшенова и Наталья Липай, кукольница из Беларуси.

«Я в вату влюбилась пять лет назад. До этого занималась лепкой, но меня сейчас к ней не вернёшь», — улыбается Ирина Пшенова.





Вокруг стенда мастерицы люди водят хороводы, как вокруг ёлки. Посетителей старшего возраста при взгляде на детишек с румяными щёчками охватывает ностальгия: одни вспоминают свои игрушки, другие — себя в детстве.

«Девочка в костюме снежинки — из моих воспоминаний. Меня так мама в детстве на праздник наряжала», — рассказывает мастерица.





Среди других персонажей — герои сказок, мультфильмов: «Колобок», «Щелкунчик», а также рождественские ангелочки, зверята и драконы. На отдельном стенде стоят два Деда Мороза со Снегурочкой — тоже из ваты и словно из «детства бабушек».

Программой зимнего фестиваля предусмотрен и мастер-класс по росписи имбирных печенек. Участие платное, возрастных ограничений нет.

«Кукольный дом» ждёт гостей 3 декабря с 11:00 до 18:00. Вход свободный.