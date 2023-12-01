Лауреаты международной премии для представителей СМИ и блогеров Newsky Award 2023 были объявлены 30 ноября в Алматы.
Премия была учреждена в 2021 году Академией журналистики Казахстана и Общественным фондом United Charity Projects Evolution, который занимается поддержкой медучреждений, детей с особыми потребностями и волонтёрских движений, а также реализацией просветительских и образовательных проектов.
«Newsky Award сосредоточена на укреплении дружбы между сообществами, народами и конфессиями, между государствами и регионами. Миссия премии заключается в продвижении ценностей гуманизма, добрососедства и гармоничного сосуществования, в построении диалога культур и конфессий в многонациональном Казахстане и во всём мире. Очевидно, этим же целям служит истинная, глубокая журналистика, призванная поднимать актуальные темы и таким образом вносить вклад в развитие гражданского общества», — говорится в пресс-релизе мероприятия.
В этом году жюри Newsky Award отобрало лучшие журналистские работы из более чем 4000 материалов. 23 лауреата определены в номинациях:
- лучший молодой журналист;
- лучший автор блога в социальных сетях;
- лучший материал о благотворительности, социальной ответственности бизнеса;
- лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге;
- межкультурные отношения, межконфессиональное согласие;
- лучший материал о духовности;
- лучший видео;
- премия для редакций.
Заявки принимались на сайте премии. Кроме того, оргкомитет самостоятельно искал работы, которые соответствуют требованиям премии. Таким образом была отобрана работа журналистки «Газеты.uz» Виктории Абдурахимовой о монументе «Мужество» в Ташкенте «Людям, которые приняли Ташкент глиняным, а сдали каменным». Автор материала поговорила с одним из создателей монумента, архитектором Валерием Ганиевым.
Вместе с двумя журналистами из Дании и Хорватии Виктория Абдурахимова победила в номинации «Межкультурные отношения, межконфессиональное согласие».