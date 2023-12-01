Приказом командующего Национальной гвардией Узбекистана Атамурад Бахтиярович Ахмедов освобождён от должности начальника Управления Нацгвардии по Ташкенту, которую занимал с конца ноября 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Временно исполняющим обязанности начальника управления Нацгвардии по Ташкенту стал полковник Мирзаакбар Мадаминович Мадумаров. Ранее он работал командиром бригады по обеспечению общественного порядка Нацгвардии.

По данным источника «Газеты.uz», Атамурад Ахмедов был уволен вследствие ситуации, сложившейся у комплекса Humo Arena во время концерта артиста из Казахстана Jah Khalib.

Напомним, тогда при входе на площадку образовалась давка, за ней последовали беспорядки. В некоторых случаях сотрудники Национальной гвардии уводили посетителей «в безопасную зону, чтобы предотвратить негативные ситуации». По данным ведомства, более тысячи граждан не могли попасть на концерт, поскольку они предъявляли ранее уже показанный билет.

Глава пресс-службы Нацгвардии Даврон Жуманазаров на запрос «Газеты.uz» не стал комментировать увольнение Ахмедова, но опроверг сообщения некоторых СМИ о столкновении «между членами преступных групп и правоохранительных органов во время давки на концерте» и назвал их «не соответствующими действительности».

По его словам, никаких столкновений не было, а сотрудники Нацгвардии во время давки действовали по утверждённой инструкции, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших во время массового столпотворения.