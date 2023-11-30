Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 ноября обсудил внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве Узбекистана.

По данным пресс-служба главы государства, в стране имеется 4,3 миллиона гектаров орошаемых площадей, из них на 30% внедрены водосберегающие технологии. В таких кластерах и фермерских хозяйствах достигается экономия воды на 30−40%, удобрений и горючего — на 25−30%, а также повышение урожайности.

Однако в Кашкадарьинской области, где высокая себестоимость воды, таким методом орошаются всего 16% земель. Недостаточно проводится работа по лазерному выравниванию земель, являющаяся «самым простым агротехническим мероприятием, позволяющим экономить воду», говорится в сообщении. В Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях такие площади составляют менее 10%.

Одной из причин таких низких показателей называется неналаженный механизм возмещения части кредита фермерам, внедрившим водосберегательные технологии. Поэтому на совещании президент сообщил о новой системе финансирования. Для кластеров и фермерских хозяйств, желающих внедрить водосберегающие технологии, будет создана кредитная линия на 5 лет, с двухлетним льготным периодом, с выплатой процентов в размере 14% годовых. Сумма финансирования составит 2,6 трлн сумов.

Кроме того, будет запущена открытая электронная платформа, где договоры с банками и поставщиками будут заключаться онлайн.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость ежегодно расширять площади с водосберегающими технологиями, изучать опыт Турции, Испании и Китая в этой области.

В предстоящие три года будет продолжена практика субсидирования 15% от стоимости сельскохозяйственной техники и 30% стоимости лазерных нивелиров. До 2026 года на всех посевных площадях должно быть выполнено лазерное нивелирование. После 2026 года земельный и водный налоги с площадей без лазерного нивелирования будут значительно увеличены.

Заместитель министра экономики и финансов Адиз Бобоев, возглавивший республиканский штаб по организации чрезвычайного режима работы по экономии воды, в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что для внедрения капельного и дождевого орошения из госбюджета будет выделено свыше 250 млрд сумов в 2024 году.

Напомним, на этом же совещании президент сообщил, что в Узбекистане 2024 год будет периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды, эту работу будет координировать замглавы Минэкономфина Адиз Бобоев. Глава государства объявил «ударный год по бетонированию каналов», поскольку считает это единственным решением проблемы потери воды. Он также озвучил статистику по водным ресурсам в стране, которые сокращаются из года в год.