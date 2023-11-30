Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Катаре, сообщило УзА.

В основных мероприятиях саммита участвовали министры, эксперты образовательной и социальной сфер из зарубежных государств.

Основной целью саммита является создание инновационных образовательных программ с помощью продвижения инициатив в сферах политики, исследований и лидерства, отмечается в сообщении.

Кроме того, Зироат Мирзиёева ознакомилась с Национальным музеем Катара и Музеем исламского искусства в Дохе.

Национальный музей Катара был открыт в 2019 году. Здесь отражена история страны, обычаи и традиции катарцев, информация об исламских памятниках в стране.

Музей исламского искусства был открыт в 2008 году и расположен на искусственном острове у побережья Дохи.

Здесь выставлены предметы исламского искусства, существовавшие в странах Азии, Европы и Ближнего Востока с VII по XIX век. В музее есть библиотека и лекционный зал на 200 мест, реставрационная лаборатория и ряд презентационных залов. Здесь же хранится копия страницы Корана, привезённая из Самарканда.

Фото

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар

зироат мирзиёева, катар