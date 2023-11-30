Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева приняла участие в ХI Международном инновационном саммите по образованию в Катаре, сообщило УзА.

В основных мероприятиях саммита участвовали министры, эксперты образовательной и социальной сфер из зарубежных государств.

Основной целью саммита является создание инновационных образовательных программ с помощью продвижения инициатив в сферах политики, исследований и лидерства, отмечается в сообщении.

Кроме того, Зироат Мирзиёева ознакомилась с Национальным музеем Катара и Музеем исламского искусства в Дохе.

Национальный музей Катара был открыт в 2019 году. Здесь отражена история страны, обычаи и традиции катарцев, информация об исламских памятниках в стране.

Музей исламского искусства был открыт в 2008 году и расположен на искусственном острове у побережья Дохи.

Здесь выставлены предметы исламского искусства, существовавшие в странах Азии, Европы и Ближнего Востока с VII по XIX век. В музее есть библиотека и лекционный зал на 200 мест, реставрационная лаборатория и ряд презентационных залов. Здесь же хранится копия страницы Корана, привезённая из Самарканда.

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