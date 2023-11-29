В Самаркандской области пресечена попытка незаконной продажи резервных земель, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Б. М. намеревался продать 50 га из числа резервных земель З. И. за 97 тысяч долларов, пообещав, что на земельный участок будут оформлены документы. При получении аванса в размере 31 тысячи долларов он был задержан.

Оперативное следствие продолжилось, и по показаниям Б. М. был задержан инженер Ургутского районного отделения Палаты государственных кадастров Н. Н. при получении 500 долларов за оформление кадастровых документов этого земельного участка.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.