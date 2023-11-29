Несколько человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Mercedes-Benz и грузовика MAN, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УБДД ГУВД Ташкента.

Авария произошла 29 ноября в 06:50 на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы.

По данным ведомства, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса, двигавшийся по маршруту №132, не пропустил во время разворота приближавшийся с противоположной стороны улицы грузовик.

Фото: Ко дну / Telegram.

В компании «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что лёгкие травмы получили трое пассажиров автобуса, в ГУВД заявили о четырёх людях, которым оказали помощь.

Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят расследование.