Ресторан Yalpiz, расположенный в доме №59 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента, временно закрыт из-за неудобств, причиняемых жителям дома, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

В столичной администрации отметили, что от жителей дома №59 поступило соответствующее обращение. В нем говорилось, что кухня ресторана организована в хозяйственной постройке во дворе дома, на её крыше установлены внешние блоки вытяжек, кондиционеров, а также теплового оборудования для приготовления горячих блюд, в том числе мангала. Сообщалось также, что для розжига мангала используется каменный уголь, который пожароопасен для многоквартирного дома.

В обращении жители также подчеркнули, что шум и запах жареной еды из дымоходов, расположенных непосредственно вблизи окон жильцов, доставляют большой дискомфорт. Кроме того, отмечено, что работники ресторана выбрасывают пищевые отходы во дворе, тем самым превращая его в грязное и зловонное место.

При содействии городского управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья была проведена проверка работы точки общественного питания. В результате 25 ноября выяснилось, что «руководством ресторана был допущен ряд недостатков в работе», говорится в сообщении.

Руководству ресторана было поручено устранить недостатки в установленные сроки. «Помимо прочего, было поручено перенести оборудование, находящееся во дворе дома №59 по улице Шота Руставели, в другое, не причиняющее неудобств жильцам, место», — отметили в хокимияте, добавив, что деятельность ресторана была прекращена до устранения недостатков.

Как сообщили «Газете.uz» представители заведения, кухня ресторана на улице Шота Руставели закрыта на 3−4 дня «на ремонтные работы». Филиал, расположенный по улице Мирабад, 5 (рядом со станцией метро «Космонавтов»), в настоящее время тоже закрыт и «откроется через пару дней».

«Просим предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Ташкенте, добросовестно пользоваться созданными главой нашего государства условиями и возможностями, соблюдать требования законодательства в своей работе, стараться не причинять вреда и неудобств населению своей деятельностью», — призвали в хокимияте.

«Если у вас в настоящее время имеются подобные недостатки и отклонения в деятельности, рекомендуем устранить их вовремя и самостоятельно, а не после проверки», — рекомендовала столичная администрация.