Правительство Японии 27 ноября передало медицинскому объединению Нукусского района Каракалпакстана ультразвуковое оборудование японского производства на сумму 90,6 тысячи долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе дипломатической миссии.
Помощь оказана в рамках грантовой программы «Безвозмездная помощь социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности».
Ожидается, что оборудование позволит незамедлительно и точно диагностировать местных жителей и улучшить качество медицинских услуг этого района.