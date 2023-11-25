Морковный кекс с орехами

еда, зира

Очень вкусный морковный кекс с фисташками и грецкими орехам прост в приготовлении.

Морковный пирог с лимонным кремом

еда, зира

Этот пирог получается мягким, нежным и ароматным.

Морковный кекс с овсянкой

еда, зира

Предлагаем рецепт морковного кекса с овсянкой, который отлично подойдёт для завтрака.

Необычный морковный кекс

еда, зира

Благодаря моркови у кекса такой красивый насыщенный цвет и необычный вкус.

Низкокалорийный морковный торт

еда, зира

Этот морковный торт с нежным кремом низкокалорийный и не содержит глютена.

Морковный пирог с глазурью из сливочного сыра

еда, зира

Ещё один рецепт простого и ароматного морковного пирога с глазурью из сливочного сыра.

Морковное печенье с белым шоколадом и миндалём

еда, зира

Необычное и вкусное лакомство к чаю — морковное печенье с белым шоколадом.

Морковное печенье с глазурью

еда, зира

Любителям морковного пирога предлагаем приготовить печенье с глазурью.

Морковный торт на сковороде

еда, зира

Нежные морковные коржи в сочетании с творожным кремом — идеальный вариант для праздничного стола.