В Узбекистане для строящихся крупных объектов вводится требование обязательного озеленение территории. Это предусмотрено указом президента от 23 ноября, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

В частности, с 1 марта 2024 года при строительстве новых зданий высотой более 12 м или общей площадью более 500 кв. м станет обязательным озеленение минимум 25% прилегающей к ним земли. В противном случае объект не подлежит госприёмке.

Кроме того, включается новое требование в заключение государственной экологической экспертизы, выдаваемой по проектной документации промышленных предприятий, отнесённых к I-II категории воздействия на окружающую среду. Они должны будут создавать «зелёные пояса» на своей и прилегающей территории, а также проводить озеленение.

С этой же даты расходы на посадку саженцев, уходу за ними и поливу будут включаться в годовую смету министерств, ведомств и хозобъединений, а также в годовые бизнес-планы промышленных предприятий, отнесённых к I-II категориям воздействия на окружающую среду, промышленных предприятий на территориях специальных экономических зон.

В качестве эксперимента в Ташкенте пройдёт паспортизация деревьев путём их цифровизации в рамках проекта «Яшил макон». На первом этапе до 1 марта 2024 года планируется провести полную перепись всех имеющихся деревьев с использованием аэрокосмических изображений и программных средств (за исключением деревьев на территории индивидуального жилья).

На втором этапе до 1 ноября следующего года должна быть сформирована база данных, отображающая вид, возраст, высоту, состояние и координаты расположения деревьев, выявленных во время инвентаризации. На третьем этапе до конца 2024 года появится паспорт каждого дерева с ID-номером на платформе «Яшил макон».

Минэкологии со следующего года поручено создать в своих организациях систему мембран (резервуаров) для сбора дождевой воды и системы орошения деревьев по современным методам экономии воды.

Кроме того, планируется создать Лабораторию по вопросам генофонда растительного и животного мира, лабораторию in-vitro и её региональные отделения, государственное учреждение «Центр лесного семеноводства» и его отделения в Фергане, Бухаре, Самарканде, Кашкадарье и Каракалпакстане, Службу по борьбе с болезнями и вредителями деревьев.

Об инвентаризации деревьев в Узбекистане говорится минимум с начала 2019 года. Тогда поручалось разработать методическое пособие по учёту деревьев, не входящих в государственный лесной фонд, а до 1 июня 2019 года провести их полную инвентаризацию. Однако эта задача не была выполнена в срок.

В начале прошлого года президент Шавкат Мирзиёев снова поручил до 1 марта 2022 года провести инвентаризацию деревьев, не входящих в государственный лесной фонд, путём полной цифровизации в Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, Наманганской, Андижанской и Джизакской областях, а до 1 сентября 2023 года — в Каракалпакстане и других областях страны. Для этого разрешено использование дронов.