Железнодорожный мост, расположенный между Зааминским районом и Джизаком, был повреждён проезжающим под ним грузовиком Howo, который бортом снёс одну из балок моста. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Водитель грузовика после столкновения прекратил движение, говорится в сообщении. Для решения ситуации на место были направлены специальные службы и ответственные лица.

В целях безопасности и проведения восстановительных работ данный железнодорожный мост был закрыт на время. В настоящий момент все работы по восстановлению завершены, и поезда возобновили своё движение на этом перегоне.

В «Узбекистон темир йуллари» призвали участников дорожного движения соблюдать правила и ограничения, особенно вблизи железнодорожных мостов и переездов, чтобы предотвратить подобные происшествия.