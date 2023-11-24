Органы здравоохранения Китая не обнаружили каких-либо «необычных или новых патогенов» при изучении очагов пневмонии среди детей на севере страны, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Китайские власти сообщили, что каких-либо необычных или новых патогенов, или необычных клинических проявлений, выявлено не было, а вышеупомянутый общий рост респираторных заболеваний был вызван многочисленными известными патогенами», — говорится в заявлении ВОЗ.

Власти Китая также сообщили, что рост числа респираторных заболеваний не привёл к превышению нагрузки на больницы, добавили в ВОЗ. Они отметили, что с середины октября в стране усилен амбулаторный и стационарный надзор за респираторными заболеваниями, что, возможно, и привело к наблюдаемому увеличению выявленных и зарегистрированных случаев у детей.

ВОЗ заявила, что «внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая».

Накануне ВОЗ направила запрос Китаю, в котором попросила предоставить данные о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей. Ряд СМИ опубликовал ранее сообщения о переполненных детских больницах на севере КНР. В самом Пекине ситуацию объясняли отменой антиковидных ограничений.