Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов 23 ноября провёл совещание по лечению пациентов с острыми вирусными инфекциями в Ташкенте.

Минздрав отмечает, что осенне-зимний сезон обычно благоприятный период для распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Особенно в это время значительно возрастают показатели инфекционных заболеваний дыхательных путей среди детей раннего возраста по сравнению с другими периодами года, подчеркнули в министерстве.

«Поэтому, как и во всем мире, в нашей стране в этом году наблюдается периодический рост острых респираторных заболеваний среди юношей и девушек. Основная доля этого заболевания приходится на население города Ташкента. В результате наблюдается рост загруженности детских клинических больниц столицы по сравнению с другими периодами года», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что необходимо принять дополнительные меры по организации профилактики и лечения сезонных инфекционных заболеваний и предотвратить их распространение.





На собрании в четверг глава Минздрава вместе с руководителями всех клинических больниц Ташкента, представителями Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, руководителями Центра службы скорой медицинской помощи обсудил ситуацию в детских клинических больницах и условия по оказанию медпомощи пациентам.

Он поручил принять меры для быстрого снижения нагрузки на больницы и оказания качественной медицинской помощи больным детям. В частности, решено увеличить количество резервных мест для детей с ОРВИ с 300 до 500 в инфекционной больнице «Зангиота-1».

В связи с увеличением числа обращений жителей с симптомами температуры и кашля в службу «103» дополнительно выделяется 40 автомобилей, которые находятся в резервах больниц, с 06:00 до 14:00.

Кроме того, с 25 ноября министерство выделит в постоянное пользование службе скорой помощи 29 полностью оборудованных автомобилей Isuzu с медицинскими бригадами.

Сегодня в 12 многопрофильных центральных поликлиниках и 72 семейных поликлиниках Ташкента заработали дежурные медицинские бригады с 8:00 до 20:00. Эти бригады оказывают помощь пациентам, которые остались дома после обследования сотрудниками «скорой» или были направлены домой на амбулаторное лечение без госпитализации, говорится в сообщении.

«Кроме того, изучения показывают, что сегодня в нашей стране определённая часть больных ОРВИ, находящихся на лечении в больницах, не нуждается в стационарном лечении. Поэтому на совещании отмечено, что врачам семейной поликлиники для дачи рекомендаций по лечению больных ОРВИ в амбулаторных условиях необходимо привлечь педиатров специализированных центров и специалистов всех узких кругов», — заявили в Минздраве.

Министр также дал указания по наблюдению за больными детьми в дневных стационарах первичного звена и при необходимости проведению там лечебных процедур.