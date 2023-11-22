На расходы фонда развития внебюджетных информационно-библиотечных учреждений при Национальной библиотеке Узбекистана из бюджета планируется выделить дополнительно 1,2 млрд сумов. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и экономическим реформам Шарафиддин Назаров на очередном заседании Законодательной палаты 21 ноября.

С 20 октября Национальная библиотека в Ташкенте перестала работать круглосуточно. Как сообщили «Газете.uz» в администрации библиотеки, такое решение было принято из-за того, что не был выделен дополнительный штат сотрудников для работы в ночное время, ограничены возможности контроля пользователей, а также в целях экономии электроэнергии в осенне-зимний период.

Национальная библиотека сезонно (временно) прекратила работу ночью и установила время обслуживания пользователей с 8:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье — с 9:00 до 17:00.