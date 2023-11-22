Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 21 ноября подверг критике хокимов за неэффективное землепользование в Узбекистане.

По данным пресс-службы главы государства, за последние пять лет 42,5 тысячи гектаров земель были выведены из сельского хозяйства и переведены в категорию земель населённых пунктов и промышленных земель. Однако хокимы некоторых областей, районов и городов не в состоянии использовать их эффективно, сказал президент.

В частности, 17,5 тысячи гектаров земли в 100 районах, категория которых была изменена, не были ни переданы предпринимателям, ни выставлены на аукцион. Президент предупредил хокимов областей, что если эти земли не будут выставлены на торги до конца года, они будут возвращены в категорию сельскохозяйственных.

Кроме того, из выделенных предпринимателям 19,3 тысячи га земель пустуют 5,4 тысячи га. В промышленных зонах также имеются пустующие участки, также промышленные земли с готовой инфраструктурой зачастую используются не по назначению. В результате бюджет упустил миллиарды сумов поступлений, говорится в сообщении.

До конца этого года необходимо было освоить 15 тысяч гектаров новой земли взамен переклассифицированной, однако 8000 га ещё не освоены.

Президент заявил, что хокимы, не выполнившие обещание освоить новые земли до конца года, будут оштрафованы, а их предложения по изменению категории земель вообще не будут приняты.

Агентству по кадастру поручено провести полную инвентаризацию всех промышленных земель к 1 марта 2024 года, а хокимам областей — вернуть в резерв 7000 га земель, выделенных до 2021 года.

Генпрокуратуре Узбекистана поручено обеспечить законность и неотвратимость наказания в этом вопросе.

В конце 2021 года президент заявлял, что в основе кадастровых проблем стоят «взяточничество и коррупция».