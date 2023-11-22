Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 21 ноября высказался о состоянии исполнительской дисциплины в министерствах, хокимиятах и ведомствах Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы проводим масштабные реформы на пути строительства Нового Узбекистана. Ни одна сфера не остаётся вне поля зрения. Но реформы не должны оставаться на бумаге. Руководители министерств и отраслей, хокимы обязаны обеспечить их безусловную реализацию», — сказал он.

По его словам, некоторые руководители в погоне за цифрами забывают о качестве, эффективности и требовательности, а в системах некоторых министерств и хокимиятов уровень дисциплины является неудовлетворительным.

Шавкат Мирзиёев дал строгое указание обеспечивать исполнительскую дисциплину, соблюдать сроки всех программ, «дорожных карт» и проектов.

В июле 2022 года президент заявил о внедрении новой системы по обеспечению исполнительской дисциплины государственных органов и работе с проблемами населения. По его словам, количество собраний и постановлений уменьшится, а чтобы проблемы людей быстрее доходили до руководства страны, кардинально увеличится количество открытых диалогов.

В начале 2021 года Шавкат Мирзиёев отмечал неудовлетворительную реализацию президентских актов. Он называл главной проблемой «закоснелое мировоззрение, неграмотность и безответственность». Тогда было заявлено о внедрении новой системы исполнения актов президента.