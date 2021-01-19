Шавкат Мирзиёев в понедельник провёл совещание по вопросам создания эффективной системы исполнения актов президента, основанной на передовом мировом опыте, сообщила пресс-служба главы государства.

В послании парламенту в конце декабря президент отмечал: «Действующая система контроля носит скорее формальный характер и не ориентирована на выявление и решение проблем в исполнении нормативно-правовых актов». Некоторые руководители на местах не понимают «суть и смысл этих документов», не используют предоставленные возможности и не создают необходимые условия для населения и предпринимателей, говорил он.

На совещании президент вновь напомнил, что за последние четыре года было принято около 2000 указов и постановлений президента, но их реализация в регионах и организациях остается неудовлетворительной.

«Пандемия коронавируса и подготовка к осенне-зимнему сезону выявили наличие проблем в ряде сфер. Реформы в системах высшего образования, транспорта, водного хозяйства, управления государственным имуществом буксуют и не дают ожидаемых результатов. Вследствие этого руководители этих сфер были освобождены от занимаемых должностей. Деятельность отдельно взятых министров и заместителей министров была признана неудовлетворительной, к ним применены меры дисциплинарного взыскания», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Самая большая проблема в системе исполнения — закоснелое мировоззрение, неграмотность и безответственность», — заявил глава государства на совещании.

Новую систему эффективного исполнения предложено построить из четырех этапов: планирование исполнения на проектной стадии, организация и содействие исполнению, оценка исполнения и мониторинг исполнения.

Для содействия практическому применению актов за центральными ведомствами будут закреплены заместители министра юстиции. Будет организовано обучение сотрудников среднего и нижнего звена по соответствующим сферам. Руководители областных управлений, городских и районных отделов юстиции будут нести ответственность за разъяснение документов гражданам и предпринимателям.

Президент отметил, что принимаемые документы ориентированы на интересы народа, поэтому их необходимо доводить до широких слоев населения.

Особое внимание будет уделено не только исполнению, но и результативности документов, отмечается в сообщении.

Ответственным лицам поручено проводить с выездом на места целевое и тематическое изучение реализации документов. При этом все вопросы должны изучаться комплексно — от недостатков в законодательстве до состояния инвестиционных проектов, а при наличии проблем должны быть разработаны предложения по их устранению.

Наиболее эффективные средства контроля за исполнением решений — общественное участие и общественный контроль, подчеркнул президент. Планируется внедрить систему «общественных слушаний» и «общественного мониторинга», активного вовлечения институтов гражданского общества, СМИ и граждан в этот процесс. Будет запущено мобильное приложение, которое позволит направлять обращения об исполнении актов президента.

Перед Министерством юстиции поставлена задача проводить совместно с Национальной ассоциацией негосударственных некоммерческих организаций и Центром «Ижтимоий фикр» опросы общественного мнения, изучать исполнение и реакцию граждан на реализацию решений. Для этих целей будут выделены гранты.

Итоги аналитической работы и собранная информация будут критически рассматриваться президиумом Кабинета министров с дальнейшим определением необходимых мер.