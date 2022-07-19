В Узбекистане будет внедрена новая система по обеспечению исполнительской дисциплины государственных органов и работе с проблемами населения. Об этом на совещании 18 июля заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

«Собраний и постановлений отныне будет меньше. Мы внедрим новую систему работы над исполнением [поручений] и решению проблем населения. Чтобы проблемы людей быстрее доходили до руководителя страны, мы кардинально увеличим количество открытых диалогов», — сказал он (видео).

Глава государства остановился на повышении эффективности и исполнительской дисциплины государственных органов.

«[Исследование] в Самаркандской области выявило многие наши недостатки. Во всех областях есть такие недостатки. Ещё раз говорю: исполнение, исполнение, исполнение. Исполнительская дисциплина будет абсолютно другой. Самые трудные и тяжелые реформы ещё впереди. Каждый должен измениться, изменить методы своей работы», — заявил он.

Президент подчеркнул, что Кабинету министров, министерствам и ведомствам необходимо изменить свою структуру и методы работы. Министерству юстиции поручено оптимизировать законодательство и повысить удобство для населения и предпринимателей.

«В течение двух недель мы внедрим новую систему по информированию населения и предпринимателей, а также создания для них удобств и оптимизации законодательства», — отметил он.

В начале 2021 года Шавкат Мирзиёев отмечал неудовлетворительную реализацию президентских актов. Он называл главной проблемой «закоснелое мировоззрение, неграмотность и безответственность». Тогда было заявлено о внедрении новой системы исполнения актов президента.