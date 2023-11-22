Против мужчины, бросившего стул в женщину-врача в городской клинической больнице №7 в Юнусабадском районе Ташкента, возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента, зафиксированное камерой наблюдения в кабинете врача.

Ранее, 21 ноября, ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения Узбекистана. По данным ведомства, 6 ноября молодой человек 2001 года рождения обратился в приёмное отделение челюстно-лицевой хирургии с жалобами на боли при глотании и жевании, отёчность в подчелюстной области и повышение температуры тела.

«При осмотре врачом выяснилось, что у пациента усилилась гиперемия носоглотки и миндалин и распространилась на всю слизистую рта. Было также выявлено увеличение двусторонних подчелюстных и шейных лимфатических узлов и повышение температуры тела выше 37,5 градуса», — говорится в сообщении Минздрава.

Врач заподозрила у пациента вирусный ринофарингит или инфекционный мононуклеоз и направила его к вирусологу-специалисту. Пациент и его мать, недовольные этим решением, стали ссориться с врачом.

На видео видно, как мать молодого человека ругается с врачом, после чего он забегает в кабинет и пинает стул. Потом он поднимает этот стул, кидает его во врача и выходит из кабинета.

Пострадавшая врач рассказала об этом происшествии на своей странице в Facebook. «У нас, врачей хирургии, есть стандарты приёма и СанПИН. В последнем СЭС строго запретил нам госпитализировать всех пусть и условно больных с признаками вирусных заболеваний, имеется список болезней (краснуха, паротит, корь, менингит и др.), у которых схожая симптоматика, но очень высокая контагиозность», — отметила она, добавив, что протокол лечения вирусных заболеваний есть только у вирусологов, инфекционистов и гематологов, поэтому класть таких больных в хирургическое отделение категорически запрещено.

Уголовное дело против пациента возбуждено по статье 277 (Хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.