Археологическому памятнику — городищу Канка в Аккурганском районе Ташкентской области — нанесли ущерб местные жители, самовольно заняв территорию памятника, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Причинённые повреждения привели к разрушению культурного слоя, уничтожению древних архитектурных сооружений, настенных росписей и других редких находок.

Внутренняя и верхняя части оборонительной стены на юго-западе были заняты местными фермерами, некоторые жители построили на этом месте дома. В южной части оборонительной стены была занята территория около гектара, на ней также построен жилой дом. Территория внутри оборонительной стены на юго-восточной стороне памятника была превращена местными жителями и организациями в пахотные земли.

Вход к археологическому памятнику с западной и южной сторон объекта, которым могут воспользоваться туристы, одновременно выполняет роль мусорной свалки, отметили в Антикоре.

Согласно кадастровому документу памятника, его общая площадь составляет 104,99 га. Гражданин А. Б., самовольно присвоив 0,50 га, а гражданин Т. Б. — 0,79 га, посеяли на них сельскохозяйственные культуры.

Помимо этого, вопреки требованиям законодательства, решением хокима Аккурганского района, гражданину А. П. было выделено 0,56 га земли на территории памятника в право собственности, которая может быть завещана в наследство. На площади 140,4 кв. м им были построены три жилых дома, есть также одно недостроенное здание, сарай, а также разбит сад.

Сотрудники Антикора установили, что граждане А. Б., Т. Б. и А. П. нанесли материальный ущерб объекту материального культурного наследия: А. П. — в размере 10,4 млрд сумов, гражданин А. Б. — 2,4 млрд сумов, Т. Б. — 1,1 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 (Уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия) Уголовного Кодекса, ведётся следствие.

Городище Канка датируется III в. до н. э. — XII в. н. э. Канка была первой столицей государства Кангюй, центром которого был Ташкентский оазис. Средневековый караван-сарай, расположенный здесь, — единственный в своём роде в регионе.