После тёплых и солнечных первых дней рабочей недели в среду в Узбекистане похолодает, сообщил Узгидромет.

20 ноября по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха к середине дня достигнет +20…+23 градусов Цельсия.

21 ноября будет ещё теплее, дневная температура повысится до +24…+27 градусов, и по большей части территории страны сохранится погода без осадков. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и во второй половине дня по Бухарской, Навоийской областям местами пройдут дожди.

В среду, 22 ноября, влажная воздушная масса с северо-западных районов распространится на всю территорию Узбекистана. По большей части страны пройдут дожди, в предгорных районах местами сильные.

23 ноября дожди пройдут лишь по областям Ферганской долины, по остальным областям осадков не ожидается. 24 ноября сухо будет по всей территории Узбекистана.

В горных районах осадки, временами сильные, пройдут 22−23 ноября.

20−22 ноября местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 21−23 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Температура воздуха 22−24 ноября понизится до +13…+18 градусов, местами — до +10…+12 градусов. 23−24 ноября понизится и ночная температура — до +3…+6 градусов, по северу возможны заморозки — до −1…−3 градусов.

В Ташкенте: в понедельник и вторник без осадков. 22 ноября временами дождь, 23−24 ноября — вновь без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, 22 ноября возможно усиление до 12−15 м/с.

Температура в понедельник днём будет в пределах +20…+22 градусов, во вторник — +24…+26 градусов. 22−24 ноября температура понизится до +13…+18 градусов, 23 ноября — до +11…+13 градусов.

Ночная температура в столице 21−22 ноября будет в пределах +10…+15 градусов, 23−24 ноября ожидается понижение до +3…+8 градусов.