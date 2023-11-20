Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Альянс по вакцинам Gavi передали Министерству здравоохранения Узбекистана оборудование на сумму 3,2 млн долларов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в стране.

Переданное оборудование включает 3000 планшетов и 221 систему дистанционного мониторинга температуры, которые, как ожидается, помогут Минздраву отслеживать охват вакцинацией и контролировать цепочки поставок вакцин.

Помимо этого, ЮНИСЕФ и Gavi предоставили оборудование для управления отходами, а также ежегодные расходные материалы для 28 медицинских учреждений в Андижанской, Наманганской, Джизакской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской областях, а также Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

«Цифровизация программы иммунизации в Узбекистане в сочетании с улучшением практики управления отходами поможет устранить пробелы в охвате вакцинацией и улучшить качество данных и отчётности. Это позволит Министерству здравоохранения принимать оптимальные решения о распределении вакцин и гарантировать, что все дети, независимо от их местонахождения или социально-экономического статуса, будут иметь доступ к основным вакцинам и безопасным медицинским услугам», — отмечается в сообщении.

«Мы рады отметить, что более 8000 работников системы иммунизации смогут своевременно получить доступ к записям о вакцинации и определить целевую группу населения», — сказал старший менеджер странового портфеля Gavi в Узбекистане Ян Кастильос Франка.