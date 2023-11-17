Количество студентов из Узбекистана, обучающихся в США, в 2022—2023 учебном году составило 1089 человек. Это на 72,6% больше, чем годом ранее, следует из доклада «Открытые двери» — ежегодного исследования Института международного образования (Institute of International Education, IIE) при поддержке Госдепартамента США.

Большинство из них, или 57,2%, обучались на бакалавриате. 29,9% проходили обучение в магистратуре, 7,9% — факультативную практическую подготовку, а 5% были зачислены на программы без получения учёной степени, такие как английский язык или краткосрочное обучение.

По данным доклада, в целом в 2022—2023 учебном году в вузах США обучались более 1 млн иностранных студентов, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном году.

Более половины всех иностранных студентов, или 53%, прибыли из Китая (289,5 тысячи) и Индии (268,9 тысячи). В пятёрку входят также Южная Корея (43,8 тысячи), Канада (27,8 тысячи) и Вьетнам (21,9 тысячи).

Наибольшее число иностранцев обучались в штатах Калифорния (138,3 тысячи), Нью-Йорк (126,7 тысячи), Техас (80,7 тысячи), Массачусетс (79,7 тысячи) и Иллинойс (55,3 тысячи).

Большинство студентов обучались в областях STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) — это 55%, говорится в докладе. Математика и компьютерные исследования остались ведущими направлениями обучения для иностранцев — их выбрали 240,2 тысячи (22,7%) студентов. Более 202,8 тысячи (19,2%) студентов изучали инженерные науки, ещё 157,2 тысячи (14,9%) — бизнес и управление.