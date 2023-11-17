В Ташкенте арестован автомобиль у водителя, который превышал скорость 44 раза и не выплатил штрафы на 25 млн сумов за нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Яшнабадский районный отдел БПИ начал исполнительное производство по факту неоплаты гражданином административных штрафов, выписанных инспекторами УБДД ГУВД Ташкента.

Принадлежащий ему автомобиль Nexia-3 был арестован и помещён на штрафстоянку. Сейчас оформляются документы для продажи машины.

Напомним, в сентябре 2022 года житель Ташкента заплатил 50 млн сумов штрафов за 63 нарушения ПДД. Он сделал это во время описи его автомобиля сотрудниками БПИ.