Житель Алмазарского района Ташкента заплатил 50 млн сумов штрафов за 63 нарушения правил дорожного движения. Это произошло в процессе описи его автомобиля Cobalt сотрудниками Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе БПИ, исполнительное производство было возбуждено по факту неоплаты гражданином административных штрафов, выписанных инспекторами УБДД ГУВД Ташкента.

После оплаты полной суммы штрафов водителем исполнительное производство было остановлено.