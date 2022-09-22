Житель Алмазарского района Ташкента заплатил 50 млн сумов штрафов за 63 нарушения правил дорожного движения. Это произошло в процессе описи его автомобиля Cobalt сотрудниками Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Как сообщили в пресс-службе БПИ, исполнительное производство было возбуждено по факту неоплаты гражданином административных штрафов, выписанных инспекторами УБДД ГУВД Ташкента.
После оплаты полной суммы штрафов водителем исполнительное производство было остановлено.
Азиз Мирджураев
Вот если бы после первого штрафа МИБ бы подключался, остальных 62 нарушений не было бы
Froust
Сразу видно толстолобика, если честно я думаю что это никак на него не повлияет, он как нарушал так и продолжит нарушать.