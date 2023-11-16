Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева 15 ноября выступила на саммите «Единое сердце для Палестины», который прошёл в Стамбуле под председательством супруги президента Турции Эмине Эрдоган, сообщило УзА.

По словам Зироат Мирзиёевой, «народ Узбекистана глубоко опечален страданиями и горем, выпавшими на долю мирного населения Палестины». Она отметила, что «продолжающиеся более месяца страшные события в Газе, влекущие за собой многотысячные человеческие жертвы, особенно среди детей, женщин и престарелых, ничем невозможно оправдать».

«К великому сожалению, несмотря на глубокую обеспокоенность и давление международного сообщества, трагедия и разрушения приобретают беспрецедентные масштабы, и катастрофе не видно конца. В результате усиливается вероятность вовлечения в вооружённое противостояние новых сил в регионе», — подчеркнула первая леди Узбекистана.

Зироат Мирзиёева вновь озвучила позицию Узбекистана, призвав стороны к незамедлительному прекращению огня и боевых действий, созданию условий для доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в безвыходном положении, разрешению конфликта только мирным, дипломатическим путём, на основе принципа «два государства для двух народов».

Узбекистан солидарен и един с народом Палестины и твёрдо поддерживает его право на создание своего независимого государства в соответствии с резолюциями ООН, цитирует УзА супругу президента.

По итогам саммита была принята Декларация доброй воли участниц саммита первых леди по сектору Газа.

В саммите также приняли участие супруги глав государств и правительств других стран, в том числе королева Малайзии Тунку Азиза, мать эмира Катара шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, супруга премьер-министра Ливана Мэй Микати, супруга премьер-министра Пакистана Садия Рахматулла и другие.

Фото

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

Шахноза Мирзиёева, младшая дочь президента Узбекистана, первый заместитель директора Агентства социальной защиты при президенте.Шахноза Мирзиёева, младшая дочь президента Узбекистана, первый заместитель директора Агентства социальной защиты при президенте.

Фото: УзА.

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

зироат мирзиёева, палестина, первая леди узбекистана

Фото: tccb.gov.tr.