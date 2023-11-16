Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева 15 ноября выступила на саммите «Единое сердце для Палестины», который прошёл в Стамбуле под председательством супруги президента Турции Эмине Эрдоган, сообщило УзА.

По словам Зироат Мирзиёевой, «народ Узбекистана глубоко опечален страданиями и горем, выпавшими на долю мирного населения Палестины». Она отметила, что «продолжающиеся более месяца страшные события в Газе, влекущие за собой многотысячные человеческие жертвы, особенно среди детей, женщин и престарелых, ничем невозможно оправдать».

«К великому сожалению, несмотря на глубокую обеспокоенность и давление международного сообщества, трагедия и разрушения приобретают беспрецедентные масштабы, и катастрофе не видно конца. В результате усиливается вероятность вовлечения в вооружённое противостояние новых сил в регионе», — подчеркнула первая леди Узбекистана.

Зироат Мирзиёева вновь озвучила позицию Узбекистана, призвав стороны к незамедлительному прекращению огня и боевых действий, созданию условий для доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в безвыходном положении, разрешению конфликта только мирным, дипломатическим путём, на основе принципа «два государства для двух народов».

Узбекистан солидарен и един с народом Палестины и твёрдо поддерживает его право на создание своего независимого государства в соответствии с резолюциями ООН, цитирует УзА супругу президента.

По итогам саммита была принята Декларация доброй воли участниц саммита первых леди по сектору Газа.

В саммите также приняли участие супруги глав государств и правительств других стран, в том числе королева Малайзии Тунку Азиза, мать эмира Катара шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, супруга премьер-министра Ливана Мэй Микати, супруга премьер-министра Пакистана Садия Рахматулла и другие.

Фото

Шахноза Мирзиёева, младшая дочь президента Узбекистана, первый заместитель директора Агентства социальной защиты при президенте.

Фото: УзА.

Фото: tccb.gov.tr.