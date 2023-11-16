В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением международных соревнований по массовому забегу Yangi Nafas, посвящённые Дню государственного флага Узбекистана, сообщила столичная администрация.

Сам забег пройдёт 19 ноября, но отрезок улицы Афросиаб — от перекрёстка с улицей Ислама Каримова до перекрёстка с улицей Бешагач — будет закрыт с 00:00 17 ноября до 12:00 19 ноября.

Улицы Ойбека, Нукус и Абдуллы Кадыри — от перекрёста улица Афросиаба и Ислама Каримова — будут закрыты 19 ноября с 06:30 до 09:30.

Хокимият рекомендует водителям пользоваться объездными дорогами.