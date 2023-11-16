Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведённой здесь модернизацией, сообщила пресс-служба главы государства.

После введения в строй в 2006 году, ГЭС имела всего два энергоблока общей мощностью 30 МВт. Президент посетил станцию в апреле 2019 года и дал поручение о строительстве ещё двух гидроагрегатов. Сначала высота дамбы водохранилища была поднята ещё на 20 м. В результате вместимость увеличилась с 380 миллионов до 500 миллионов кубометров. Затем были установлены два агрегата общей мощностью 145 МВт.

Таким образом, общая мощность Тупалангской ГЭС достигла 175 МВт и стала второй по величине станцией в Узбекистане после Чарвакской ГЭС.

Станция получила способность вырабатывать дополнительно 467 миллионов кВт.ч электроэнергии в год. Улучшилось электроснабжение около 167 тысяч домохозяйств. Это означает, что в год экономится в среднем 107 миллионов кубометров природного газа, отметили в пресс-службе президента.

В рамках поездки президента в Сурхандарью в марте этого года проект дальнейшей модернизации Тупалангской ГЭС был завершён и сдан в эксплуатацию. Сегодня глава государства ознакомился с работой модернизированного энергообъекта.

Здесь же прошла презентация мер по увеличению потенциала гидроэнергетики на базе реки Тупаланг. Сформировано 20 перспективных проектов по строительству станций в верховьях реки. Их общая мощность по планам составит 264 МВт.

Глава государства отметил важность расширения этой работы, строительства микроГЭС на каждой речке и в каждой махалле, где имеется такая возможность.

Была также представлена информация о перспективах добычи угля в Сурхандарьинской области. Отмечалось, что в регионе обнаружено 82 миллиона тонн запасов угля. Сегодня добывается 541 тысяча тонн. Подчёркнута необходимость наращивания добычи до 2 миллионов тонн и подготовки специалистов.