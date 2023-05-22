Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов и председатель компании «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов ознакомились с итогами модернизации Тупалангской гидроэлектростанции, сообщило УзА.

На переоборудование ГЭС было потрачено 75,4 млн евро. В эти дни на станции завершается испытательная работа, сейчас она вырабатывает 64 мВт. Этого объёма достаточно для обеспечения электричеством более 36 тысяч жилых домов Сурхандарьинской области.

После завершения испытаний мощность составит 175 мВт. Потребители ежегодно будут получать 467 миллионов кВт⋅ч электроэнергии, что позволит экономить 126,2 миллиона кубометров природного газа.

Напомним, в апреле 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев знакомился с ходом модернизации Тупалангской ГЭС. Высота плотины Тупалангского водохранилища прежде была увеличена на 20 м, в результате его вместимость возросла с 380 млн до 500 млн кубометров. Тогда велись работы по монтажу ещё двух агрегатов общей мощностью 145 МВт. После завершения строительства малых ГЭС Зарчоб-1 и Зарчоб-2 общая мощность выработки энергии на Тупаланге должна была достичь 250 МВт.