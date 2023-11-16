На центральном мусорном полигоне в Самарканде 15 ноября было уничтожено более 117 тысяч пачек сигарет и табачных изделий, изъятых из незаконного оборота, на сумму более 1,6 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.

В ноябре 2022 года таможенники обнаружили в одном из домов в Булунгурском районе 114,5 тысячи пачек сигарет и табачных изделий, которые планировалось провезти транзитом через Узбекистан в другую страну.

В другом случае в мае нынешнего года в Самаркандской области был пресечён незаконный оборот 2760 пачек табачных изделий на сумму 48 млн сумов.

Все эти изъятые табачные изделия сначала измельчили с помощью специальной техники, после этого залили водой и закопали.

После этого состоялся брифинг, где замначальника таможенного управления Самаркандской области Анвар Мухаммадиев сообщил, что за истёкший период 2023 года сотрудники таможни и правоохранительных органов выявили 229 случаев хранения нелегальной табачной продукции. Было изъято около 4,9 миллиона пачек на сумму 76,2 млрд сумов.

Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 1,5 миллиона коробок.