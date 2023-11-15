Компания Xiaomi анонсировала свой первый электромобиль Beijing Xiaomi SU7 — пятиместный седан с панорамной стеклянной крышей, сообщает Bloomberg.

Выпуск электромобиля наладят на мощностях завода Beijing Automotive Industry Holding (BAIC). Изображения седана обнародовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Седан дебютирует в нескольких версиях, отличающихся мощностью, количеством электромоторов, типом привода и аккумулятора. Топовая комплектация весит 2205 кг, а максимальная скорость — 265 км/ч. Аккумуляторный блок для новинки Xiaomi станут поставлять BYD (для базовых версий) и CATL (для топовых версий).

«Электромобиль под брендом Xiaomi является важнейшим звеном в плане компании по созданию „всесторонней экосистемы“ для своих клиентов. Компания уже обновила операционную систему для смартфонов и другой бытовой техники, включив в неё в будущем электромобили, чтобы пользователи могли управлять всеми типами продуктов Xiaomi на единой платформе», — отмечает Bloomberg.

Цены на седан, как и дата выпуска, пока не раскрываются, уточняет агентство. Ранее Xiaomi заявляла, что её электромобиль будет официально выпущен в первой половине 2024 года.