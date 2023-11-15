Национальных архив кинофотофонодокументов Узбекистана — место, где хранится время. За 80 лет его существования в нём собралось свыше 300 тысяч фотографий, фильмов и аудиоматериалов, документирующих историю Узбекистана и Центральной Азии.

Официально архивное дело в нашей стране началось в 1919 году, но необходимость в хранении документов возникла намного раньше. В книге, посвящённой 80-летию национального архива, отмечается, что «в давние времена правители и деятели просвещения науки и культуры» понимали ценность архивирования, но хранили документы вместе с другими материальными ценностями. Однако тогда отсутствовала система архивирования.





К 1935 году фотоматериалов собралось настолько много, что появилась необходимость создания специального фотоотдела при Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Сохранение фото-, кино- и звуковых данных требовало особых условий хранения. В 1941 году было принято решение создать спецархив, и 18 февраля в 1943 в Ташкенте открылся Центральный государственный кинофотофоноархив Народного Комиссариата Внутренних дел УзССР. Изначально в нём работало всего пять человек. Статус национального архив получил в 2019 году.

Архивисты строят новое здание Центрального государственного архива. Ташкент, 1973 год. Фото: Книга к 80-летию Национального архива

Сегодня в фонд архива входят документальные фильмы, киножурналы, художественные и документальные звукозаписи, фотографии, отражающие политическую, экономическую, научную и культурную жизнь Туркестанского края и Узбекистана. Документы хранятся на оригинальных носителях: киноплёнке, стекле, магнитной ленте, грампластинках.





Есть три пути, по которым пополняются архивы, уточняется в юбилейной книге. Первый — когда организации и ведомства по плану передают документы на государственное хранение. Физические и юридические лица также могут сами передавать на хранение документы. Это второй путь. Последний путь — это комплектование по инициативе архивистов.

Специальная комиссия проводит экспертизу ценности всех поступающих документов. В случае если киноплёнка повреждена, её восстанавливают в специальных увлажнительных камерах, которые называются гидростатами. Сохранение плёнки и фотографий требует особых условий хранения. В комнатах должна соблюдаться температура, которая не разрушит оригиналы. Сотрудники ежедневно измеряют и контролируют температуру и влажность воздуха. Работают они в белых халатах и перчатках.

Сотрудница архива М. Камилова реставрирует кинодокументы. 2022 год. Сотрудница архива М. Махмудова проводит контроль технического состояния кинодокумента. 2003 год. Заведующая кинохранилищем М. Пулатова закладывает кинодокумент для увлажнения. 2022 год.

Фотодокументы архива состоят из негативов на стекле и плёнке, позитивов на фотобумаге, диапозитивов (слайдов), фотоальбомов и цифровых фотографий. Они хранятся в специальных ящиках в вертикальном положении. Каждый негатив укладывается отдельно в изготовленные из кальки конверт, позитив — в специальную коробку, цифровые фотодокументы хранятся на дисках и сервере.

Фотодокументы архива изучает кандидат наук Гарвардского университета Александра Деннетт. Последние пять месяцев она провела в Узбекистане для исследования национальной истории фотографии с конца XIX века до середины XX. Анализ ляжет в основу её кандидатской работы, посвящённой этой теме.

«Я изучала русский язык в университете, и мне хотелось побольше узнать о Центральной Азии в рамках Российской империи и Советского Союза. Будучи историком в области искусства, мне было интересно изучить, как в этот промежуток времени фотографии использовались для представления имиджа Центральной Азии для зарубежной аудитории».

Историк объясняет, что в эти годы Центральная Азия оказалась в вихре трансформационного периода, и фотография стала важным средством, через которое Российская Империя и Советский Союз продвигали государственную политику в регионе. При этом она обращает внимание на роль местного населения в построении этого видения. Одна из глав её диссертации будет посвящена первому узбекскому фотографу и кинооператору Худайбергену Деванову.

Национальный архив кинофотофонодокументов стал главным местом сбора информации для Деннетт.

«Я изучаю историю фотографий. Без должного сохранения фотографий тяжело реализовать моё исследование. Архив важен, так как он документирует аспекты узбекистанского общества на протяжении времени. История, которая пишется сегодня отличается от истории, которая писалась вчера. Её нужно сохранять», — добавила учёный.





На мероприятии, посвящённом 80-летию Национального архива кинофотофонодокументов, директор Агентства «Узархив» при Министерстве юстиции Улугбек Юсупов отметил, что историю невозможно представить без архива.

«Документы, сохранившиеся в Узбекистане — это заслуга архивистов, которые привержены своему делу. Хочу поздравить всех коллег и наставников за вашу работу. Благодаря вам мы знаем, как жило наше общество в прошлом», — отметил он.

В рамках мероприятия представили документальный фильм «Мгновение вечности» режиссёра Али Хамраева. Картина повествует о прошлом и настоящем архива.