Пленарное заседание по обсуждению проблем песчано-пыльных бурь (ППБ) прошло в Самарканде 15 ноября в рамках 21-сессии Комитета по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC-21 UNCCD), сообщила пресс-служба Министерства экологии, окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

В мероприятии приняли участие министр экологии, окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов, исполнительный секретарь UNCCD Ибрагим Тиау, заместитель генерального секретаря ОЭС Гусейн Авни Бичакли и другие.

«Для Узбекистана проблема песчаных и пыльных бурь, которые становятся все более частыми и интенсивными, является актуальной как никогда. Для решения этих проблем необходимо предпринять комплексные действия на всех уровнях», — отметил Абдухакимов во вступительной речи.

Он сообщил о создании специальной платформы для обсуждения с министрами окружающей среды стран Центральной Азии. «Предлагаю сегодня расширить эту платформу и объединить более широкий круг политиков из соседних регионов», — добавил министр.

«Вид несущихся тёмных туч песка и пыли, поглощающих все на своём пути и превращающих день в ночи — одно из самых внушающих страх зрелищ в природе. Это опасное явление, которое приводит к хаосу повсюду — от Северной и Центральной Азии до Африки южнее Сахары», — заявил Ибрагим Тиау.

«Песчаные и пыльные бури представляют собой серьёзную проблему для достижения устойчивого развития. Однако песчаные и пыльные бури как усугубляются в результате деятельности человека, так и могут быть уменьшены благодаря его действиям», — добавил он.

Руководитель лабораторией исследования качества поверхностных вод НИИ Гидрометеорологии Бахриддин Нишонов заяввил, что, согласно исследованиям, Центральная Азия и Китай занимают второе место в глобальном масштабе (после пустыни Сахара) по выбросу пыли в атмосферу — порядка 20% от общего количества. Он отметил значимость современных систем мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

«В целях мониторинга пыльных бурь гидрометеорологическая сеть Узбекистана оснащается автоматическими метеорологическими станциями и автоматическими станциями мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, позволяющими в режиме реального времени осуществлять мониторинг дальности видимости и концентрации пыли и мелких дисперсных частиц (РМ1, РМ2,5, РМ10) в атмосферном воздухе городов и населённых пунктов. Усиление потенциала в области мониторинга и прогнозирования ППБ послужит вкладом в снижение негативных последствий этого явления», — подчеркнул Нишонов.

По данным UNCCD, два миллиарда тонн песка и пыли, равные по весу 350 великим пирамидам в Гизе, ежегодно попадают в атмосферу. Песчаные и пыльные бури значительно усилились в ряде регионов по всему миру, в более чем 25% случаях это явление связано с деятельностью человека, отмечает UNCCD. В частности, проблема усугубляется плохим управлением земельными и водными ресурсами, засухами и изменением климата, считают эксперты.

По прогнозу Всемирной метеорологической организации, в конце текущего столетия прогнозируется значительное увеличение выбросов пыли по мере сильного потепления на всей территории от пустынь Гоби и Такламакан на востоке Азии до Центральной Азии.