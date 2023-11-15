Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли очередные случаи взяточничества и мошенничества в ташкентской и Самаркандской областях, сообщила пресс-служба СГБ.

Руководитель Ташкентского областного филиала компании «Кумир таъминот», ранее судимый за мошенничество, потребовал 50 тысяч долларов в обмен на помощь при трудоустройстве человека на руководящую должность в Сырдарьинском филиале.

При получении денег в салоне автомобиля он был задержан.

В другом случае были задержаны неоднократно судимые двое жителей Ташкента (1964 и 1982 годов рождения), которые получили 20 тысяч долларов от бизнесмена, занимающегося строительными работами.

Они рассказали предпринимателю, что на ремонт сельских врачебных пунктов и поликлиник в Самаркандской области будут выделены бюджетные средства, и предложили через высокопоставленных знакомых передать этот контракт на 34 млрд сумов строительной фирме бизнесмена. За это они потребовали 8% от суммы контракта.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.