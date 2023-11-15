Суд в Париже выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в преступлениях против человечности, связанных с применением химического оружия в 2013 году, сообщает Le Monde.

Речь идёт об атаке 21 августа 2013 года в Восточной Гуте близ Дамаска с использованием газа зарин, в результате которой, по данным США, погибли более 1400 человек. Атака произошла через два года после начала гражданской войны в Сирии — конфликта между правительственными силами режима Асада и оппозицией.

Помимо Асада, обвинения выдвинуты против его брата Махера Асада, командующему Республиканской гвардией Сирии, и двум генералам. Их также подозревают в преступлениях против человечности.

Департамент парижского суда расследует химические атаки в Сирии с 2021 года, отмечает издание. Расследование последовало за жалобой Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнений (SCM), Правовой инициативы открытого общества (OSJI) и Сирийского архива, который документирует нарушения прав человека в Сирии.

«Это важный шаг, — цитирует Le Figaro основателя SCM Мазена Дарвиша. — Независимая юрисдикция признает, что химическая атака не могла произойти без ведома сирийского президента, что он несёт ответственность и должен ответить за это». По его словам, обвинения против Башара Асада подкрепляются свидетельствами очевидцев «из первых рук» и глубоким анализом системы управления сирийскими вооружёнными силами.