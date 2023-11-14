Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор 24-летней студентке, которая признана виновной в умышленном убийстве своего сожителя — 38-летнего гражданина Китая, сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

Согласно материалам дела, 14 июня 2023 года девушка под воздействием психотропных препаратов и на фоне ревности к подруге нанесла своему сожителю несколько ударов кухонным ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил к 10 годам лишения свободы.