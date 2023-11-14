Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября подписал постановление о строительстве парогазовой электростанции мощностью 550 МВт в Джизакской области.

Инвестором выступает турецкая компания Cengiz Enerji San. VE TIC A.Ş., а проектной компанией — Cenergo. В начале августа президент на встрече с главой Cengiz Holding дал старт строительству электростанции в Джизакской области.

Изначально планировалась мощность в 450 МВт с коэффициентом полезного действия 56%, но инвестор предложил увеличить мощность до 520 МВт, а КПД до 62%, сообщал первый заместитель министра энергетики Азим Ахмедходжаев.

В постановлении президента, мощность уже выросла до 550 МВт. Объект планируется запустить в 2025 году. Ожидается, что он будет производить свыше 4 млрд кВт/ч электроэнергии и экономить минимум 700 млн кубометров газа.

Для строительства объекта планируется выделить земельный участок площадью 9,54 га в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области. Сельскохозяйственные земли будут переведены в другую категорию.

Согласно документу, инвестор и проектная компания будут отвечать за проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию парогазовой электростанции и привлекут 500 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

Проектная компания должна предоставить гарантию иностранного банка первого уровня на 2 миллиона долларов в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств в период строительства.

Проектная компания обязуется гарантированно реализовывать произведённую электроэнергию компании «Национальные электрические сети Узбекистана» в гарантированном порядке. НЭС также обязуется гарантированно закупать электроэнергию в течение 25 лет.

По инвестиционному соглашению и договору платежи электроэнергия будет закупаться по фиксированному тарифу в иностранной валюте, но оплачиваться в национальной валюте. Тариф не раскрывается.

Инвестор и проектная компания, если не смогут исполнить обязательства, то могут передать права другим кредиторам, участвующим в финансировании строительства электростанции.

Проектная компания получает право открывать банковские счета в иностранных банках для получения кредита, получения валютных средств и их использования (в том числе заёмных средств в иностранной валюте). Она также сможет проводить платежи иностранным подрядным организациям, поставщикам или иностранным кредиторам за пределами Узбекистана напрямую, без перевода их через банковские счета в республике.

Сумма арендной платы, уплачиваемой проектной компанией за земельные участки, должна быть равна сумме земельного налога.

Министерству водного хозяйства, компаниями UzGasTrade, «Узтрансгаз» и «Национальные электрические сети» поручено подписать контракты на поставку природного газа и технической воды для электростанции.

В случае непоставки газа и технической воды проектной компании возместят ущерб, включая все виды штрафов и размер упущенной выгоды, если в договоре не предусмотрено иное.

Министерству экономики и финансов поручено выделить деньги из госбюджета на финансирование расходов, связанных со строительством инфраструктуры газоснабжения, чтобы обеспечить надёжную и непрерывную подачу газа на электростанцию.