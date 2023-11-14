Адвокат Аллан Пашковский выступил с обращением к президенту Узбекистана, Палате адвокатов и другим адвокатам страны.





По его словам, сейчас адвокаты «творят историю своего сообщества, с которой жить нам и нашим гражданам, ищущим защиты, как минимум 5 лет». Речь идёт о предстоящей конференции, на которой 18 ноября будет выбран председатель Палаты адвокатов на следующие пять лет (сейчас организацию возглавляет Алим Эрназаров).

Аллан Пашковский считает, что если допустить ошибку (то есть подписать раннее предложенные поправки в Правила профессиональной этики адвоката, ограничивающие их права), то адвокаты уже не смогут быть «локомотивом демократии», правового государства с развитой судебно-правовой системой, частью которой «обязательно должна являться абсолютно независимая, востребованная, сильная, уважаемая, равная и неприкосновенная адвокатура».

«И адвокатура Узбекистана может уже завтра превратиться в филиал государственного органа, „отдающей под козырёк“ под фейковой вывеской сильно реформированной и „конституционно защищённой независимой адвокатуры“» — написал юрист.

Аллан Пашковский перечислил, что, на его взгляд, необходимо для решения наиболее критичных проблем в адвокатской сфере Узбекистана:

обеспечение полной и абсолютной независимости адвокатуры Узбекистана и нормативное закрепление этого тезиса в законах и уставных документах Палаты адвокатов (в том числе лицензирование, выдача удостоверений, принятие корпоративных актов, создание и ведение общедоступных информационных систем, ресурсов и прочего).

и нормативное закрепление этого тезиса в законах и уставных документах Палаты адвокатов (в том числе лицензирование, выдача удостоверений, принятие корпоративных актов, создание и ведение общедоступных информационных систем, ресурсов и прочего). нормативное закрепление права вхождения Палаты адвокатов в число субъектов законодательной инициативы;

принятие мер по исполнению ранее не исполненных положений, указов, постановлений президента в части, касающейся адвокатской деятельности.

нормативное закрепление права Палаты адвокатов на обращение в Конституционный суд страны.

полное обеспечение неприкосновенности адвоката «по принципу непрерывности» — с момента получения статуса до его прекращения в судебном порядке по аналогии с депутатской неприкосновенностью (через механизм возбуждения уголовного или административного дела по представлению генерального прокурора или его первого заместителя). Предлагается лишать адвоката неприкосновенности после согласия не менее 75% от общего числа постоянных членов правления адвокатов.

Обеспечение профессиональной и социальной защиты адвокатов.

Аллан Пашковский предложил пересмотреть устава Палаты адвокатов, упростить механизм внеочередного созыва конференции, а также механизм досрочного освобождения от должности председателя палаты и его первого заместителя.

Он считает, что необходимо пересмотреть порядок избрания руководителей территориального управления Палаты адвокатов по Ташкенту, установить их выборность из числа адвокатов соответствующей территории, а также пересмотреть состав квалификационных комиссий с полным исключением присутствия в них каких-либо представителей любых госорганов и учреждений.

Юрист заявил, что нужно также пересмотреть Правила профессиональной этики адвокатов Узбекистана (ППЭА), но исключить предлагаемые сегодня поправки, «противоречащие самой сути статуса адвоката». По его словам, если принять их, то «институт адвокатуры будет окончательно умерщвлён руками самих же адвокатов».

Он считает, что нынешнее руководство Палаты адвокатов «загоняет адвокатуру Узбекистана в ежовые рукавицы».

«К сожалению, до сих пор в части 3 статьи 123 закона „Об адвокатуре“ от 1996 года существует положение, которое даёт право Министерству юстиции Узбекистана представлять кандидатуру нового председателя Палаты адвокатов. Тем не менее, данное положение не обязывает членов конференции следовать представлению той или иной кандидатуры (в вышеуказанной статье закона говорится „по представлению“, а не „по выбору“). Исходя из действующего законодательства видится целесообразным самим адвокатам выбрать кандидатуру будущего председателя Палаты адвокатов», — заявил Аллан Пашковский (подробнее об этом он писал ранее).

Адвокат просит членов предстоящей конференции не допускать рассмотрения кандидатуры на пост председателя Палаты адвокатов из числа ныне действующего руководства и других сотрудников этой организации, а выбирать среди «действительно достойных коллег, постоянно и близко сталкивающихся с проблематикой существования адвокатуры, вступающих в контакт с республиканскими правоохранительными и судебными органами в рамках своей профессиональной деятельности и знающих многие проблемы профессии изнутри».

С полным обращением можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Палата адвокатов Узбекистана ранее разработала проект дополнений в Правила профессиональной этики, запрещающих адвокатам обсуждать госорганы и чиновников, размещать материалы, которые «могут создать у людей чувство недоверия к реализуемым реформам». Адвокаты выступили против поправок и считают, что их цель — «закрыть рты» юристам.