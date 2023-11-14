Депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса не устроил ответ заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова на парламентский запрос о состоянии работ по внедрению современных информационных технологий в сфере безопасности дорожного движения.

Запрос был направлен 19 сентября, ответ поступил 26 октября. В нём дана информация о проводимой работе в данной сфере и определённых задачах на перспективу. Однако в письме не уделено внимание вопросам, поднятым в парламентском запросе, и как следствие не получен развёрнутый и полный ответ на указанные недостатки и актуальные проблемы в сфере, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

13 ноября ответ обсуждался на заседаниях фракций партий, где депутаты также посчитали, что «представленная информация в недостаточной степени разъяснена».

Законодательная палата на заседании во вторник решила повторно направить парламентский запрос вице-премьеру Ачилбаю Раматову, чтобы он дал «полный и аргументированный ответ на каждый из поднятых вопросов до 1 декабря 2023 года».