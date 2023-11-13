В зоне действия котельной ТЦ-4 в Ташкенте 13 ноября отключено электроснабжение, в связи с чем в некоторых локациях Юнусабадского, Алмазарского и Шайхантахурского районов отсутствуют горячая вода и отопление, сообщила компания Veolia Energy Tashkent.

Отключение электроэнергии связано с аварийными работами на подстанции. Работы проводятся 13 ноября с 11:00 до 18:00.

Возобновление подачи горячей воды и отопления произойдёт ориентировочно к полуночи 13 ноября после возобновления электроснабжения и полного запуска котельной ТЦ-4, заявили в Veolia.

Отключение горячей воды и отопления затронет следующие локации:

Юнусабадский район: жилые дома, общественные учреждения и административные здания, расположенные на Ц-2, Ц-4, Ц-5, Ц-6, ул. Хакимзода, Ж. Обидова, Эргашева, Ниязбек йули, Арифова, Проспекты А. Тимура и Карасарай.

Алмазарский район: массивы Каракамыш 1/1, ½ , 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, Ц-22, Гафур Гуляма, Тахтапуль, Себзар, Ц 17/18, социальные учреждения и административные здания, расположенные по улицам С. Алмазар, О. Бабаджанова, Карасарай, Ф. Баланд, Абдурахманова, Сагбан, Ёлкин, Дадабаева, Уразбаева, Юнусова, Мухбир, Келес йули, Норазтепа.

Шайхантахурский район: жилые дома на улицах Зулфияхоним, Юсупова, Лабзак.