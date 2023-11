В ташкентской галерее Bonum Factum при поддержке посольства Швейцарии в Узбекистане открылась выставка «Смелость и эмпатия», приуроченная к 75-й годовщине подписания Всеобщей декларации прав человека. Она включает в себя серию ретроспективных фотографий швейцарской путешественницы, писательницы Эллы Майяр (1903−1997), а также снимки М. Пенсона, П. Кильдюшева, Б. Шухатовича и других фотографов начала XX века, рассказывающие о переломных моментах в Средней Азии в годы революции.





«Смелость и эмпатия — эти два качества имеют большую силу, ценность и значимость. В настоящее время они важны и нужны больше, чем когда-либо. Надеюсь, что после посещения выставки каждый задастся вопросом, насколько в современном мире мы следуем этим ценностям», — сказал на церемонии открытия посол Швейцарии в Узбекистане Константин Оболенский.

Ядром выставки стали более 35 работ швейцарского фотографа Эллы Майяр. Фотографии являются репродукциями оригинальных снимков, которые хранятся в коллекции Елисейского музея фотографии в Лозанне. В июле этого года их уже представляли в Самарканде.





Майяр посвятила свою жизнь исследованиям и знакомству с разными странами и культурами. В 1932 году любовь к открытиям привела путешественницу в советский Туркестан. Она застала эпоху, когда новое политическое и социальное устройство меняло жизнь людей: уходили традиции и уклад, формировавшийся столетиями, а на их место приходили новые принципы и образ жизни.

Камера помогла Майяр сохранить остатки уходящей аутентики, показать, как на фоне стремительно надвигающейся цивилизации жители реагировали на привнесённые в Среднюю Азию изменения. После возвращения домой она написала книгу «От Небесных гор до Красных песков» (Turkestan Solo — One Woman’s Expedition from the Tien Shan to the Kizil Kum) и проиллюстрировала её своими фотографиями из путешествия.

На выставке снимки Майяр сопровождают отрывки из статей Всеобщей декларации прав человека и высказывания путешественницы. На одном из плакатов приводится её цитата: «Как только жизнь ощетинивается трудностями, люди приобретают победный вид, как будто они поздравляют себя с тем, что остались в живых. Как я их понимаю!»

Снимки Эллы Майяр дополняют работы фотографов Узбекистана, сделанные в 30-е годы прошлого века. Одна из самых известных — фотография «Мамы учатся» Макса Пенсона (1932 год). Автор показывает стремление местных женщин получить образование в столь непростое время.

На других снимках запечатлены митинг против ношения паранджи и борьба за возможность работать наравне с мужчинами. Выставка также знакомит с творчеством фотографов Кильдюшева, Котляровского, Дубинского, Шухатовича, которые запечатлели изменения в социальной и политической жизни Средней Азии.

Тему свободы, смелости и эмпатии в своих работах продолжают современные фотографы и художники Узбекистана. Посетителей галереи встречает серия «Биометрический паспорт» известного фотопублициста Виктора Ана. Плёночные портреты он дополнил снимками отпечатков пальцев моделей, что иллюстрирует индивидуальность каждого человека, его личное пространство, свободу и равенство.





Художники Санджар Джаббаров, Диёр Разыков Serafim Dim привнесли в экспозицию разнообразие красок, форм и текстур. Помимо обращений к прошлому: перестройка, высыхание Аральского моря — авторы выводят на холсты трагические события международного масштаба, напоминая о важности и актуальности Всеобщей декларации прав человека.





Выставка «Смелость и эмпатия» открыта в галерее Bonum Factum до 12 декабря. В новом году экспозицию покажут в Бухаре и Хиве.