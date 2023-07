В самаркандской галерее Art Station открылась выставка «Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майяр». В её фокусе — швейцарская путешественница, фотограф, писательница и спортсменка Элла Майяр (1903−1997), которая посвятила свою жизнь исследованию и знакомству с разными странами и культурами.

Фото: Международный университет туризма «Шёлковый путь».

Она родилась в Женеве в 1903 году в семье торговца мехами. Не желая продолжать семейное дело, с одной стороны, и бросая вызов традиционному видению роли женщины в обществе, с другой, Элла Майяр покоряла швейцарские Альпы на лыжах и Средиземное море — на яхте, в одиночку объезжала Индию, Китай и Турцию. Путешествовала пешком, верхом, на арбах и поездах.

Фото: Международный университет туризма «Шёлковый путь».

Страсть к открытиям привела женщину в Среднюю Азию. Случилось это в 1932 году. Под впечатлением от путешествия Майяр написала книгу «От Небесных гор до Красных песков» (Turkestan Solo — One Woman’s Expedition from the Tien Shan to the Kizil Kum), которая вышла на французском, а потом и английском языках. Иллюстрациями послужили фотографии, которые женщина сделала в поездке.

«Ей было важно увидеть, как новое политическое и социальное устройство меняло жизнь людей в Центральноазиатском регионе, как уходили традиции и уклад, формировавшийся столетиями, а на их место приходил новый образ жизни. Путешественница пыталась поймать в свой объектив остатки уходящей аутентики — как она её понимала — на фоне стремительно надвигающейся цивилизации и понять, как жители реагировали на изменения, привнесённые в регион извне», — рассказывает куратор выставки Дона Кулматова.

На выставке «Внутренний горизонт» представлены фотоотпечатки из личного архива Майяр, оригиналы которых хранятся в Елисейском музее фотографии в Лозанне (Швейцария). Они передают атмосферу и обстановку Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, городов Каракалпакстана в 30-е годы ХХ века.

В центральной части выставочного пространства установлены четыре экрана, на которые выводится слайд-шоу.

Фото: Международный университет туризма «Шёлковый путь».

По словам куратора Доны Кулматовой, выставка «Внутренний горизонт» — это не только уникальная возможность полюбоваться памятниками Ташкента, Бухары, Самарканда, городов Каракалпакстана, увидеть повседневную жизнь населения Узбекистана такой, какой её наблюдала исследовательница через объектив своей камеры.

«Выставка подчёркивает важность женской эмансипации и ролевых моделей для женщин в Узбекистане. Она призывает женщин следовать за своей мечтой, показывая на примере Эллы Майяр, что они могут привнести в мир исследований», — говорит Дона Кулматова.

Фото: Международный университет туризма «Шёлковый путь».

Организаторами выставки выступили Международный университет туризма «Шёлковый путь» в Самарканде, Посольство Швейцарии в Узбекистане и Елисейский музей фотографии в Лозанне при поддержке «Ассоциации друзей Эллы Майяр».

Экспозиция «Внутренний горизонт: Узбекистан 1930-х на фотографиях Эллы Майяр» стала первым выставочным проектом галереи Art Station, которая разместилась в историческом здании конца XIX века рядом с железнодорожным вокзалом Самарканда. Найти её можно по адресу: ул. Беруни, 1.

Выставка доступна для посещения до 8 октября 2023 года.