Легкоатлетки из Узбекистана завоевали две серебряные медали на чемпионате Азии по полумарафону, который завершился 11 ноября в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Ситора Хамидова, показавшая результат в 1 час 13 минут 29 секунд в одиночном разряде, обновила рекорд Узбекистана, установленный ею пять лет назад, и заняла второе место, говорится в сообщении. Первое место в этом виде программы заняла спортсменка из Японии, а третье — представительница Кыргызстана.

Другие узбекские спортсменки — Марина Хмелевская и Азиза Мирзакбарова — финишировали на 8-м и 17-м месте соответственно.

В командном зачёте по сумме результат трёх легкоатлеток из Узбекистана составил 3:46:08 и принёс «серебро», отметили в НОК. Первое место заняла сборная Кыргызстана, третье место — команда Индии.