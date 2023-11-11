Тыквенный суп





Приготовить такой суп лучше на курином бульоне, на нём суп получается вкуснее.

Мраморный тыквенный кекс





Мраморный тыквенный кекс получается очень нежным, ярко выраженного вкуса тыквы у выпечки нет.

Салат с запечённой тыквой





Для приготовления этого салата вам понадобится руккола, фетакса и горсть грецких орехов.

Татарская бурма с тыквой





Бурма — традиционное блюдо крымских татар — это начинка, завёрнутая в пласт теста и приготовленная в духовке.

Тыквенный латте





Пряный тыквенный латте — настоящий осенний напиток, приготовленный из тыквенного пюре с добавлением специй.

Самса с тыквой





Самса с тыквой из готового слоёного теста готовится быстро и просто.

Американский тыквенный пирог





Тыквенный пирог получается необычайно ароматный и пряный. В качестве основы выступает хрустящее песочное тесто.

Тыквенный кекс с апельсиновым соусом





Текстура этого кекса плотная и влажная, с ароматной цитрусовой заливкой.

Тыквенная зебра





Яркая и по-настоящему осенняя творожно-тыквенная зебра понравится даже тем, кто не любит тыкву.