Тыквенный суп

еда, зира

Приготовить такой суп лучше на курином бульоне, на нём суп получается вкуснее.

Мраморный тыквенный кекс

еда, зира

Мраморный тыквенный кекс получается очень нежным, ярко выраженного вкуса тыквы у выпечки нет.

Салат с запечённой тыквой

еда, зира

Для приготовления этого салата вам понадобится руккола, фетакса и горсть грецких орехов.

Татарская бурма с тыквой

еда, зира

Бурма — традиционное блюдо крымских татар — это начинка, завёрнутая в пласт теста и приготовленная в духовке.

Тыквенный латте

еда, зира

Пряный тыквенный латте — настоящий осенний напиток, приготовленный из тыквенного пюре с добавлением специй.

Самса с тыквой

еда, зира

Самса с тыквой из готового слоёного теста готовится быстро и просто.

Американский тыквенный пирог

еда, зира

Тыквенный пирог получается необычайно ароматный и пряный. В качестве основы выступает хрустящее песочное тесто.

Тыквенный кекс с апельсиновым соусом

еда, зира

Текстура этого кекса плотная и влажная, с ароматной цитрусовой заливкой.

Тыквенная зебра

еда, зира

Яркая и по-настоящему осенняя творожно-тыквенная зебра понравится даже тем, кто не любит тыкву.