Тыквенный суп
Приготовить такой суп лучше на курином бульоне, на нём суп получается вкуснее.
Мраморный тыквенный кекс
Мраморный тыквенный кекс получается очень нежным, ярко выраженного вкуса тыквы у выпечки нет.
Салат с запечённой тыквой
Для приготовления этого салата вам понадобится руккола, фетакса и горсть грецких орехов.
Татарская бурма с тыквой
Бурма — традиционное блюдо крымских татар — это начинка, завёрнутая в пласт теста и приготовленная в духовке.
Тыквенный латте
Пряный тыквенный латте — настоящий осенний напиток, приготовленный из тыквенного пюре с добавлением специй.
Самса с тыквой
Самса с тыквой из готового слоёного теста готовится быстро и просто.
Американский тыквенный пирог
Тыквенный пирог получается необычайно ароматный и пряный. В качестве основы выступает хрустящее песочное тесто.
Тыквенный кекс с апельсиновым соусом
Текстура этого кекса плотная и влажная, с ароматной цитрусовой заливкой.
Тыквенная зебра
Яркая и по-настоящему осенняя творожно-тыквенная зебра понравится даже тем, кто не любит тыкву.