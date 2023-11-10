Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов 9 ноября провёл переговоры с президентом и главным исполнительным директором компании Vision invest Омаром Аль-Мидани, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

В ходе встречи бвли достигнуты договорённости о реализации новых инвестиционных инициатив в сферах энергетики, развития инфраструктуры и телекоммуникационных технологий, а также использования водных ресурсов.





Саудовская сторона сообщила, что открывает 10 ноября в Ташкенте региональный офис для эффективного управления ходом реализации совместных проектов.

Vision invest — инфраструктурный холдинг с активами в сферах энергетики, водоснабжения, строительства и транспорта на сумму более 50 млрд долларов, пишет Spot. Среди них компания ACWA Power, поставщик решений в охлаждении Saudi Tabreed и оператор водопроводных систем Miahona. Стоимость активов под управлением компании — 96 млрд долларов.