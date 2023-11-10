Объединённые Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию критических товаров, которые можно использовать в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, на этой неделе Европейская комиссия сообщила о таком шаге государствам — членам ЕС. Аналогичную меру рассматривает Турция.

«Эти меры затронут прямой реэкспорт и будут означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию», — пишет агентство.

Официальный представитель ОАЭ сообщил Bloomberg, что власти страны ограничивают экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов и имеют законодательную базу экспортного контроля, с помощью которой такие товары отслеживают.

В сентябре The Wall Street Journal писала, что представители США, Великобритании и ЕС собираются посетить ОАЭ, чтобы убедить власти остановить поставки в Россию товаров двойного назначения (прежде всего компьютерных чипов и электронных компонентов).

Как отмечает Bloomberg, в последние месяцы Евросоюз активизировал усилия по предотвращению обхода своих торговых санкций. В июне ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России сообщил о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые помогают РФ обходить ограничения в отношении подсанкционных товаров. Такие санкции будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с «третьей страной» не даёт «ожидаемых результатов».