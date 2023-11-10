Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Италии Серджо Маттарелла 10 ноября провели двусторонние переговоры в резиденции «Куксарой», сообщила пресс-служба главы государства.

В начале встречи Шавкат Мирзиёев отметил, что нынешний визит президента Италии является важным событием в развитии узбекско-итальянских отношений.

Президент Италии выразил поддержку реформам в Узбекистане и высоко оценил усилия страны по обеспечению стабильности и углублению интеграции в Центральной Азии.





На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего стратегического партнёрства. Особое внимание уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе официального визита президента Узбекистана в Италию в июне.

Главы государств подчеркнули важность продолжения активных контактов по линии парламентов и внешнеполитических ведомств.

Стороны достигли договорённости о проведении в следующем году первого заседания стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств. Будут также продолжены активные контакты в рамках диалога «Центральная Азия — Италия».

В сфере экономического сотрудничества с начала этого года взаимный товарооборот вырос на 30%. Портфель совместных проектов составил 9 млрд евро. В целях развития торговых отношений предложено разработать комплексную программу содействия торговле.

Отмечены примеры успешной кооперации с ведущими компаниями Италии в металлургической, энергетической, электротехнической, аграрной и других отраслях. Выражена заинтересованность в привлечении передовых итальянских высокотехнологичных компаний для участия в проектах модернизации национальной экономики.

Стороны приветствовали открытие Ассоциации промышленности «Конфиндустрия Узбекистан» в Ташкенте, которая, как ожидается, будет способствовать углублению промышленной кооперации.





Достигнута договорённость о подготовке в рамках действующей межправительственной группы предложений по новым направлениям и проектам локализации.

Президент Италии выразил готовность поддержать скорейшее вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и принятие Соглашения о расширенном партнёрстве с Европейским союзом.

Отмечена важность стимулирования прямых контактов между регионами двух стран. В связи с этим предложено учредить Форум регионов Узбекистана и Италии и провести его первую встречу в Самарканде в следующем году.

Кроме того, подробно обсуждены перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Одним из примеров успешного взаимодействия отмечена деятельность филиала Туринского политехнического университета в Ташкенте. На базе этого ведущего вуза в следующем году будет запущен Центр по трансферу передовых итальянских технологий.

Подчеркнут растущий интерес к изучению итальянского языка в Узбекистане. Выражено единое мнение о важности подготовки учителей и поэтапного внедрения преподавания итальянского языка в школах Узбекистана.





Кроме того, обсуждены планы по проведению совместных выставок изобразительного искусства в Италии. В будущем году будут проведены Дни культуры, кино и туризма Узбекистана и Италии в обеих странах.

Стороны дали высокую оценку археологическим исследованиям, проводимым совместной командой Самаркандского института археологии, университетов Болоньи и Неаполя в Самарканде.

Главы государств отдельно отметили необходимость расширения академических обменов и проведения совместного образовательного форума.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки, продолжения сотрудничества по борьбе с общими вызовами и угрозами безопасности.