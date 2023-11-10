Власти Израиля согласились на ежедневные четырёхчасовые гуманитарные паузы на севере сектора Газа. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, об очередной паузе будут предупреждать за три часа до её начала. Во время пауз будут действовать два гуманитарных коридора, которые позволят мирным жителям переместиться на юг сектора.

«Израильтяне сказали нам, что в течение паузы в этих районах не будет никаких военных операций и что этот процесс начинается сегодня», — заявил Кирби 9 ноября.

Решение о начале гуманитарных пауз стало результатом консультаций США и Израиля в последние дни, в том числе после разговора премьера Биньямина Нетанияху с президентом Джо Байденом, заявил Кирби.

«В течение нескольких недель я говорил с израильскими лидерами о важности гуманитарных пауз в боевых действиях, чтобы вывести мирных жителей в безопасное место, обеспечить освобождение заложников и увеличить поток продовольствия, воды и медикаментов в Газу», — написал Байден в соцсети X (Twitter).

Он добавил, что Белый дом также делает всё возможное, чтобы увеличить объём гуманитарных поставок.

«Два дня назад было 96 грузовиков с грузами, вчера — 106. Но нам нужно больше, и как можно скорее. Мы стремимся к тому, чтобы их было не менее 150 в день, каждый день», — заявил Байден.

The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет, что Израиль действительно согласился формализовать паузы в боевых действиях впервые с начала войны против ХАМАС. По словам источника, паузы будут объявляться в разных районах севера Газы, чтобы ХАМАС не использовал их в военных целях.